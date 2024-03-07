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موقع والا: إسرائيل تتجنب إخلاء مستوطنات الشمال خشية التعويضات

الخميس، 07-03-2024 07:21 ص

موقع والا: إسرائيل تتجنب إخلاء مستوطنات الشمال خشية التعويضات

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الوكيل الاخباري - قال موقع "والا" الإسرائيلي إن هجمات حزب الله اللبناني رفعت منسوب التوتر بين سكان شمال إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقال الموقع إن التوتر زاد بعد مقتل شخص في سقوط صاروخ بمنطقة الجليل، في أسوأ حادث أمني فردي في الشمال منذ بداية العدوان على غزة، ورغم ذلك تتحاشى الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر إخلاء رسمية لمستوطنات الشمال لأسباب بينها الخشية من دفع تعويضات كبيرة.


وفي تقرير بعنوان "الشمال تُرك لمصيره: يقتلوننا والحكومة لا ترد بحزم"، نقلت مراسلة الموقع لشؤون الاقتصاد ليئات رون عن إيتان دافيدي رئيس مستوطنة مرغليوت -حيث وقع الهجوم- قوله "نحن أهداف سهلة، يتركوننا هنا لدفع تعويضات أقل"، ويضيف "لا أخشى حزب الله وإنما حكومتنا".


وقُتل عامل هندي وجرح 7 أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة في سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على حظيرة دجاج في المستوطنة.




 




 

 


 

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