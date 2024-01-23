الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

صور- جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

فيديو - مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

الواقع الإداري للضمان أمام اللجنة الإدارية النيابية اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

"إسرائيل" تقترح هدنة لشهرين في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى

مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل أرقاما قياسية جديدة

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 23-01-2024 07:30 ص

"إسرائيل" تقترح هدنة لشهرين في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى

Capture-21


الوكيل الاخباري - ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، أمس الاثنين، أن "إسرائيل" اقترحت على حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبحسب واشنطن بوست، لا يعني هذا الاقتراح نهاية الحرب في القطاع، بل هدنة ثانية، بسبب الضغوطات الشديدة التي تتعرض لها السلطات الإسرائيلية من عائلات الأسرى، والبالغ عددهم 132 أسيرا في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنهم ماتوا.


وينص الاقتراح الإسرائيلي، وفقا لأكسيوس، على الإفراج عن جميع الأسرى في غزة على مراحل، تشمل النساء والرجال المدنيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفي المراحل اللاحقة الإفراج عن النساء العسكريات ثم الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، ثم العسكريين الرجال، وأخيرا عن جثامين الأسرى.


وفي المقابل، يكون هناك اتفاق مسبق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل أسير يطلق سراحه، ثم الاتفاق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.


ولا تنص هذه الخطة على نهاية العدوان الإسرائيلي أو حتى الحل السياسي طويل الأمد، بل إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المدن الرئيسة في القطاع، وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

هيئة فلسطينية: الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن للتنكيل

جنود2

صور- جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

ح

فيديو - مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

ه

إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

ىى

بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

أخبار متعلقة
656c46824c59b772cf4eb80c

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بجباليا وتوقع فيها قتلى وجرحى

6254550_1703433401

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 17 جندياً قتلوا بغزة بين يومي الجمعة والأحد

images

القصف الإسرائيلي يتجدد في مخيم المغازي

1703519484569

دخول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

٧

أونروا: نكافح لرعاية أكثر من 50 ألف حامل في غزة

ي

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة