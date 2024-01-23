"إسرائيل" تقترح هدنة لشهرين في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى

الوكيل الاخباري - ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، أمس الاثنين، أن "إسرائيل" اقترحت على حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

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وبحسب واشنطن بوست، لا يعني هذا الاقتراح نهاية الحرب في القطاع، بل هدنة ثانية، بسبب الضغوطات الشديدة التي تتعرض لها السلطات الإسرائيلية من عائلات الأسرى، والبالغ عددهم 132 أسيرا في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنهم ماتوا.



وينص الاقتراح الإسرائيلي، وفقا لأكسيوس، على الإفراج عن جميع الأسرى في غزة على مراحل، تشمل النساء والرجال المدنيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفي المراحل اللاحقة الإفراج عن النساء العسكريات ثم الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، ثم العسكريين الرجال، وأخيرا عن جثامين الأسرى.



وفي المقابل، يكون هناك اتفاق مسبق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل أسير يطلق سراحه، ثم الاتفاق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.



ولا تنص هذه الخطة على نهاية العدوان الإسرائيلي أو حتى الحل السياسي طويل الأمد، بل إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المدن الرئيسة في القطاع، وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.

