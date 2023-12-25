أونروا: نكافح لرعاية أكثر من 50 ألف حامل في غزة

الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إنها تكافح لتوفير الرعاية لما لا يقل عن 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

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وأكدت المنظمة الأممية، في بيان: "هناك ما يقدر بأكثر من 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم".



وأشارت الوكالة الأممية أن "الأطباء والقابلات التابعين لها يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في 7 من أصل 22 مركزا صحيا تابعا للأونروا".

