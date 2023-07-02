"إسرائيل" تقرر تعزيز أسطولها الجوي بـ25 طائرة شبح جديدة

الوكيل الإخباري - قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف جالانت" تعزيز سلاح الجو بعشرات طائرات الشبح الأكثر تطورًا في العالم، المعروفة باسم "F-35"؛ سعيًا لضمان التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.





وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن سلاح الجو يخطط لتشكيل 3 أسراب من طائرات الشبح.





وأصدرت وزارة جيش الاحتلال بيانًا قالت فيه إنها قررت شراء 25 طائرة شبح جديدة من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية، في صفقة تُقدّر بنحو ثلاثة مليارات دولار.



في حين يتوقع وصول الطائرات خلال السنوات القادمة ليصل بذلك عدد أسطول الطائرات من هذا الطراز إلى 75.

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وتُعد هذه الطائرات من الجيل الخامس، وهي قادرة على تجاوز الرادارات والتحليق على ارتفاعات شاهقة وحمل ذخائر ثقيلة ومتعددة.

صفا