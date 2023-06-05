الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6%

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

هل يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع الفائدة الشهر الحالي؟

مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

الإثنين، 05-06-2023 09:13 ص

الاحتلال يصيب شابا وفتى في طولكرم

احتلال9


الوكيل الإخباري - أصيب شاب وفتى، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير الغصون وعنبتا في طولكرم، تخلله اعتقال أسير محرر.  

اضافة اعلان


وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن شابا أصيب بقنبلة صوت أصابت يده، خلال المواجهات التي اندلعت في دير الغصون شمالا، عقب اقتحام البلدة، واعتقال الأسير المحرر فؤاد محمد فرحان (40 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.


بالتزامن مع ذلك، أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق، عقب اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم، في الوقت الذي استولت فيه على مركبة لأحد الفلسطينيين.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

9999

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

م

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في سلفيت

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

احتلال 10

الاحتلال يعتدي بالضرب على سيدة ويعتقل 4 فلسطينيين

اسعاف ففف

إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في الخليل

أخبار متعلقة
الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين

احتلال 2

الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

تغ

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق المغازي

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

احتلال8

الاحتلال يهدم مدرسة في بيت لحم

m

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي