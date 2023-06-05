الاحتلال يصيب شابا وفتى في طولكرم

الوكيل الإخباري - أصيب شاب وفتى، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير الغصون وعنبتا في طولكرم، تخلله اعتقال أسير محرر.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن شابا أصيب بقنبلة صوت أصابت يده، خلال المواجهات التي اندلعت في دير الغصون شمالا، عقب اقتحام البلدة، واعتقال الأسير المحرر فؤاد محمد فرحان (40 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.



بالتزامن مع ذلك، أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق، عقب اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم، في الوقت الذي استولت فيه على مركبة لأحد الفلسطينيين.



وفا

