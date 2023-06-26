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الإثنين، 26-06-2023 07:01 ص

إصابات بالإختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، منتصف الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية، ما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع.


وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات.

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وفا


 




 

 


 

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