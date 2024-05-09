مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الخميس 9 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة باير ليفركوزن مع روما وأتلاتنا ضد مارسيليا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما يلتقي أولمبياكوس مع أستون فيلا في دوري المؤتمر.



كما يشهد الدوري المصري إقامة مباراتين اليوم، عندما يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية، ويلتقي سموحة مع زد إف سي.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

أتلاتنا ضد مارسيليا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



باير ليفركوزن ضد روما- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء ضد الفتح – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD



الرياض ضد التعاون- الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD



الأخدود ضد النصر- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الداخلية- الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport



سموحة ضد زد إف سي- الساعة 7 مساء على قناة2 on time sport



مواعيد مباريات كأس بلجيكا

سانت جيلواز ضد رويال أنتويرب- الساعة 4:30 عصرا



مواعيد مباريات كأس أمير قطر

السد ضد المرخية – الساعة 5:15 مساء



الوكرة ضد معيذر- الساعة 8 مساء



الريان ضد الخور- الساعة 8 مساء

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