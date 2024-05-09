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الخميس، 09-05-2024 11:43 ص

شاهد طالب جزائري يخطف الأضواء في برنامج للمواهب بروسيا

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الوكيل الإخباري - خطف الطالب الجامعي الجزائري وليد هني 20 سنة، الأضواء خلال مشاركته في برنامج للمواهب بروسيا برسم عرض جمع فيه بين تقنيات الحساب الذهني وتقنيات الذاكرة.

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وجمع الطالب الجامعي الجزائري وليد هني من ولاية تيارت، بين مجالين مختلفين، عندما قدّمت له مجموعة أرقام طويلة، وطلب منه إيجاد الجذور التربيعية والجذور التكعيبية الموافقة لها ذهنيا، وتذكر مكان الإجابات الصحيح من خلال البحث في مجموعة بطاقات تحمل الأعداد المطابقة لها ووضعها في مكانها الصحيح.

ولفت الشاب الجزائري الانتباه من أصل 60 مشاركا من مختلف دول العالم، من قبل لجنة التحكيم المكونة من أساتذة روس والجماهير التي حضرت البرنامج، وتفاعلت لجنة التحكيم والجماهيرمع نجاحه.


وسبق لهذا الطالب المثالي الذي يدرس بجامعة الجزائر في تخصص إعلام آلي، أن برز في مسابقات محلية ووطنية ودولية، آخرها مسابقة للذاكرة بألمانيا.

 

 

 

 روسيا اليوم 

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