عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدًا

الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد الحادي عشر من شهر أيار عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال، التي كرست جهودها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، ولا زالت رائدة في المساهمة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية.

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ففي عام 1977، أسست سموها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) كمنظمة غير ربحية، وترأس مجلس أمناء الصندوق، الذي يعمل وفق رؤية سموها لحوكمة المجتمع ونهج المشاركة المجتمعية للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية.



وأصبح الصندوق من خلال شبكة مراكزه التنموية ال52 المنتشرة في جميع محافظات وألوية المملكة وتديرها المجتمعات المحلية، نموذجا فريدا في العمل التنموي والشراكة الناجحة والفعالة عبر مجموعة من البرامج والتدخلات، في إطار من المشاركة المحلية الفعالة والنهج اللامركزي.



وخلال افتتاح مركز الأميرة بسمة للتنمية في الزرقاء في الخامس من تشرين أول الماضي، أكدت سموها أهمية الاستثمار في قدرات الشباب ومواهبهم الواعدة.

وفي شهر أيار من العام 2022، منح جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأميرة بسمة بنت طلال وسام مئوية الدولة الأولى تقديرا لدور ومساهمات سموها في التنمية المجتمعية.



وأطلقت سموها العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية والإنسانية الهادفة، منها حملة البر والإحسان، التي تأسست عام 1991، وتساهم كل عام بتحسين مستوى حياة ومعيشة آلاف الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية، التي تعمل منذ إطلاقها على رفع الوعي المجتمعي لدى طلبة المدارس في المملكة في كثير من القضايا المجتمعية والبيئية.



وترأس سمو الأميرة بسمة بنت طلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ إنشائها عام 1992، كهيئة وطنية رسمية تعنى بتمكين المرأة والمساواة وقضايا النوع الاجتماعي، وتلعب دورا محوريا في الإصلاحات التشريعية والقانونية المتعلقة بقضايا المرأة.



وعلى الصعيد الدولي، وبصفتها عضوا في المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الايكولوجية، وهي حركة عالمية تسعى إلى وقف ومنع تدهور النظم البيئية في العالم؛ تحرص سمو الأميرة بسمة بنت طلال بشكل كبير على تمكين المراكز التنموية لجهد، لتصبح حاضنة للأنشطة البيئية والدفاع عن سلامة البيئة، وتسعى إلى جعل الشبكات الإقليمية التابعة لجهد حاضنة للأنشطة البيئية.



كما أن سموها سفيرة فخرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في التنمية من جامعة أكسفورد.



ولسموها أربعة أبناء هم فرح، وغازي، وسعد، وزين الشرف، ولها تسعة أحفاد، هم فاطمة الزهراء، وزين الشرف، وعبد العزيز، وعائشة، وإيمان، وبسمة، وهيا، ورايا وعلياء، وسموها متزوجة من وليد كردي.