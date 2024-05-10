الجمعة 10-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود بمعارك غزة اليوم

غوتيريش يدين هجوم المستوطنين على الأونروا في القدس المحتلة

سرايا القدس: استهدفنا جنودا للاحتلال بحي الزيتون وحققنا إصابة مباشرة

مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من كارثة صحية بغزة

وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي السحيمات

إصابة مبنى في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

في 5 دقائق.. 3 زلازل تضرب هذه الدولة!

جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 من جنوده في غزة

صعود الاسترليني امام الدولار واليورو

سي إن إن: انتهاكات وتعذيب بحق فلسطينيين في سجن سري بالنقب

الجمعة، 10-05-2024 02:07 م

في 5 دقائق.. 3 زلازل تضرب هذه الدولة!

251951_4_1530944130


الوكيل الاخباري-ضربت ثلاثة زلازل، تراوحت قوتها من 4.1 إلى 5.1 درجة، ساحل مقاطعة "هوالين" في شرق تايوان، بفارق زمني خمس دقائق، صباح اليوم الجمعة، طبقاً لإدارة الارصاد الجوية المركزية في تايوان.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية أن الزلزال الأول من بين الزلازل الثلاثة، الذي بلغت قوته 5.1 درجة، وقع في الساعة التاسعة و35 دقيقة، صباحاً.

وكان مركز الزلزال، في البحر، على بعد 31.2 كيلومتر، جنوب مقر الحكومة لمقاطعة "هوالين"، على عمق عشرة كيلومترات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في مقاطعة "هوالين"، حيث بلغت أربع درجات على مقياس شدة الزلازل، المكون من 7 مستويات في تايوان.

ووقع الزلزال الثاني، بقوة 5.0 درجات، في الساعة التاسعة و37 دقيقة صباحاً، ووقع مركزه في البحر، على بعد 15.2 كيلومتراً، جنوب مقر الحكومة المحلية في مقاطعة "هوالين" على عمق عشرة كيلومترات.

ووقع الزلزال الثالث، الذي بلغت شدته 4.1 درجة، في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً. ووقع مركزه أيضاً في البحر، على بعد 14.7 كيلومترا، جنوب مقر الحكومة المحلية، على عمق 4.2 كيلومتراً. ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات.

يأتي ذلك بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب تايوان في 3 أبريل (نيسان) وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل، نظراً لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

إصابة مبنى في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

بطاقة-نسك-التعريفية

الحج السعودية: بطاقة "نسك" إلزامية لكل حاج

663cb9394236045cd84d8ec8 (1)

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

1083088979_25_0_2194_1446_600x0_80_0_0_726d433616257aaceb5b0c2d5c044b01

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين براميا والسماقة

663ca6654236047c4674694c

المملكة المتحدة.. وفاة 5 أطفال بالسعال الديكي منذ مطلع العام

02083238033063785403548301885334

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

أخبار متعلقة
663330494236046ec37750e8

زلزال يضرب شرق تايوان

ماهو-الكائن-الذي-يستطيع-التنبؤ-بالزلازل

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

زلزال

تايوان تسجل أكثر من 200 زلزال في يوم واحد

6624991942360450321f4427

المساعدات الجديدة لأوكرانيا تثير غضب الأمريكيين