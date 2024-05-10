طرق فعّالة لابعاد البعوض عن منزلك نهائياً

الوكيل الإخباري- من الممكن التخلص من البعوض عن طريق اتباع عدة طرق، والتي تتمثل في: استخدام الثلج، حيث يُصدر الثلج الجاف غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يجذب البعوض، ويتم ذلك بوضع بعض الثلج الجاف داخل وعاء مغلق عندما ينجذب البعوض له، وهذه الطريقة فعّالة لكنها تحتاج إلى وقت طويل.

اضافة اعلان

زيت القرفة، حيث أظهرت دراسة في تايوان أن زيت القرفة يمكنه طرد البعوض والقضاء على بيضه، ويمكن استخدامه عن طريق صنع محلول مكون من ربع ملعقة صغيرة من الزيت مع 113.65 مليلتر من الماء ورشه على الجلد أو الملابس أو حول المنزل. زيت شجرة الشاي، الذي يُعرف بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات، وقد أظهرت الدراسات فعالية زيت شجرة الشاي في طرد البعوض وذباب الشجيرات.

استخدام الثوم، حيث يمتلك الثوم رائحة قوية تجعله طاردًا فعّالًا للبعوض والحشرات، ويمكن طهيه وغليه مع الماء ورشه في الغرفة لإجبار البعوض على الهرب. زراعة النباتات التي تبعد البعوض مثل نبتة السترونيلا، وعشبة الليمون، والنعناع البرّي، ونبات الروزماري.

التخلص من المياه الراكدة التي تجذب البعوض، ويمكن الاستعانة بالمختصين في مكافحة البعوض لفحص المناطق التي يتكاثر فيها وتطهيرها. استخدام مضارب مخصصة للقضاء على البعوض الموجود في الغرفة.

استخدام الشموع الحرارية المخصصة للبعوض أو الشموع التي تحتوي على مادة الجيرانيول. طلب المساعدة من المختصين في مكافحة البعوض للتخلص منها نهائيًا.

موضوع