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الجمعة، 17-12-2021 04:13 م

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

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الوكيل الإخباري – أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

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وذكرت مصادر في فلسطين، أن المواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل "شارع الشهداء"، واجتاز جنود الاحتلال الحاجز واقتحموا وسط المدينة من "زقاق العميان"، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.


وفا


 




 

 


 

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