الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 07:26 ص

إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي في مخيم الفارع

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل اثنان، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

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وأفادت مصادر في الهلال الأحمر لـ"وفا"، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن اثنين منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل المخيم خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال.


كما أفادت مصادر باعتقال شابين من المخيم خلال اقتحامه.

 

وفا


 




 

 


 

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