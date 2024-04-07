إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

الوكيل الاخباري - أفادت مصادر في هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

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وقال الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن حافلة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأكد أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن الحديث يدور عن منفذ واحد أطلق النار على حافلة لمستوطنين، فأصاب اثنين من ركابها، أحدهما جروحه خطيرة، ونجح في الانسحاب من المنطقة.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق منطقة معبر إلياهو من الجانبين حيث وقعت عملية إطلاق النار بالقرب منه.



