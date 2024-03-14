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الخميس، 14-03-2024 12:39 م

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

احتلال 55


الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية ليلة أمس بينهم أسرى سابقون، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 7585 فلسطينيا.

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وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وأريحا، فيما جرت عمليات اعتقالات متفرقة في محافظات قلقيلية وبيت لحم والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.


 




 

 


 

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