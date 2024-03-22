ارتفاع إصابات الجنود الإسرائيليين في هجوم غرب رام الله إلى 7 واستشهاد المنفذ

الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة اليوم الجمعة إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح في اشتباكات مع مسلح فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.

اضافة اعلان



وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية مقتل الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيون أن قوات جيش الاحتلال أخلت مصابين من المكان.