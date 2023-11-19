إصابة شابين واعتقال ستة آخرين خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري- أصيب شابان، واعتقل ستة آخرون على الأقل، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



وقال مصدر إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات الدائرة في مدينة جنين ومخيمها.



وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها منذ الليلة الماضية، وأنها حولت عشرات المنازل وأسطحها الى نقاط عسكرية، ونشرت قناصتها على اسطحها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف عدد من الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين ومركباتهم، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق منجرة تعود لمواطن فلسطيني من عائلة أبو سرية.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في المدينة ومخيمها، وعرف من بين المعتقلين: إسلام وطيب جرادات، وأحمد محمد مناصرة، وجمال ومحمود كفريني، وحمزة عويس .

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