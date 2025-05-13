الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وامطار على هذه المناطق الاربعاء - تحذيرات

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف
امطار
 
الثلاثاء، 13-05-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً،الاربعاء ، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الشمالية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

 
gnews

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