الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وامطار على هذه المناطق الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً،الاربعاء ، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الشمالية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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