الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وامطار على هذه المناطق الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.
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