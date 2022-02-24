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الخميس، 24-02-2022 01:56 م

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر

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الوكيل الإخباري-أصيب اليوم الخميس، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.


يشار إلى أن بلدة الخضر تشهد منذ ثلاثة أيام مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، وتحديدا المنطقة الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، و"التل"، استشهد على إثرها الطفل محمد رزق صلاح يوم الثلاثاء الماضي وأصيب عدد آخر.

 

وفا

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