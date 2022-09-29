إصابة طلبة ومعلمين خلال اقتحام الاحتلال مدرسة في الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المعلمين والطلبة الفلسطينيين اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة اساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مدير عام تربية الخليل عاطف الجمل، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.



وأضاف، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة ورشت عددا منهم بغاز الفلفل، بعد محاولتهم منع الجنود من اقتحام المدرسة والدخول إلى الغرف الصفية، ما أدى إلى إصابة المعلمين برضوض، واحتجزت طالبين واطلقت سراحهما لاحقا.



وأشار المرشد الاجتماعي في المدرسة عماد الطميزي، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على والد احد الطلبة المحتجزين، ما أدى الى إصابته برضوض، ونقل على اثرها لاحد المستشفيات في المنطقة.



الى ذلك، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية ، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية واجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم.



واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التصعيد الاسرائيلي في الأراضي المحتلة سياسة رسمية إسرائيلية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر.

بترا