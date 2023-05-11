إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام في طولكرم

الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الخميس، فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

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وكانت مواجهات عنيفة، قد دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى الى اصابة مواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونقلا الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.



وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين، واعتلت اسطحها، في الوقت الذي قامت جرافة احتلالية بتدمير عدة مركبات للفلسطينيين وسط المخيم.



وفا