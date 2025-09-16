شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة

08:46 ص

الوكيل الإخباري- استُشهد 24 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال عددًا من المناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة، بوصول 8 شهداء، معظمهم أشلاء، بينهم أطفال ونساء، ونحو 40 إصابة إلى الشفاء، جراء استهداف الاحتلال مربعًا سكنيًا في محيط منطقة الأمن العام شمال غرب مدينة غزة.



كما تم انتشال شهيدين من الأطفال ومصابين، ونقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود قرب ساحة الشوا بحي الدرج شرق مدينة غزة، وما يزال عدد من الفلسطينيين تحت الركام.



وتم انتشال 4 شهداء ومصابين، ونقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.



وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصول 3 شهداء ومصابين إلى المستشفى، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية بمخيم دير البلح.



كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استقبال 7 شهداء، إضافة إلى 20 إصابة، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع.