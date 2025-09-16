لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

ووفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة"، استشهدت اللجنة بأمثلة، منها حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة، لدعم النتائج التي خلُصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي: "إن إبادة جماعية تحدث في غزة".
وأضافت: "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين، بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".
