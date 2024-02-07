إصابتان ومداهمة منازل خلال اقتحام الاحتلال طوباس

الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

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وأفادت مصادر، بأن شابين أصيبا في الأطراف، حيث أصيب أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا الرصاص الحي.



كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحام طمون، وقامت بتفتيش منزلين، حيث تمت مداهمة منزل الأسير مراد ناجح بشارات والاستيلاء على مبلغ ٥ آلاف شيقل من المنزل، إضافة إلى الاستيلاء على الجوال الشخصي لوالد الأسير، كما تم تفتيش منزل الفلسطيني فخري سليمان بشارات.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية وجرافة، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق منها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق رصاص كثيف وانفجارات.

