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الأحد، 29-10-2023 09:50 ص

إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين -فيديو

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الوكيل الإخباري- أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.

وتم إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين، وفقا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية في البلاد .

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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