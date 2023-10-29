إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين -فيديو

الوكيل الإخباري- أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.



وتم إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين، وفقا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية في البلاد .



وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.



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رفعوا شعارات.

إنهاء الحصار على غزة!

أوقفوا الضربات الجوية والتدخل العسكري #FreeGaza #غزة_تتعرض_لعشرات_المجازر pic.twitter.com/bl7ycql4WS الاف في اضخم تظاهرة على جسر بروكلين مدينة نيويورك تضامناً مع غزة. يهتفونإسرائيل تقصف!أمريكا تدفع!كم طفلاً قتلتم اليوم؟"رفعوا شعارات.إنهاء الحصار على غزة!أوقفوا الضربات الجوية والتدخل العسكري #FreePalenstine October 28, 2023

روسيا اليوم