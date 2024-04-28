الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 28-04-2024 12:00 ص

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الأحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر احتمال جريان الاودية و تشكل السيول في المناطق المنخفضة في المناطق الشرقية يوم الاحد .

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كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري. 

 

وقالت الارصاد الجوية انه يتوقع بإذن الله في ساعات ما بعد الظهر يوم غد الاحد هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد احيانا مع احتمال ان تكون لفترة قصيرة في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية غزيرة احياناً .

 

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