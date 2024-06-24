"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، أن حوالي 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتقلوا أو دفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

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وبحسب وكالة الأناضول، قالت المنظمة في بيان ومقرها بريطانيا اليوم الاثنين، أن "عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوب القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط"، مشيرة الى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما يزالون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.