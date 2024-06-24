الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

روسيا: ارتفاع قتلى هجمات داغستان إلى أكثر من 19

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

توضيح من وزارة المياه حول عدم وصول المياه الى بعض المواطنين

الإثنين، 24-06-2024 04:39 م

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e


 الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، أن حوالي 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتقلوا أو دفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأناضول، قالت المنظمة في بيان ومقرها بريطانيا اليوم الاثنين، أن "عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوب القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط"، مشيرة الى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما يزالون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
251911

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

620242315534184727677

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في الحي السعودي برفح

2222222222222222222222

غارديان: إسرائيل تعمل على تشكيل الخطاب الأميركي بشأن غزة

hajezzzz-1682940032

الاحتلال يغلق جميع الطرق المؤدية إلى قرى شرق القدس

7cab9ec2f5d93ee182775806c7566539_large

جيش الاحتلال: اعترضنا قذيفة صاروخية أطلقت من رفح

663349d3b2a2c

28 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار متعلقة
a8ba24e5-2d76-42a1-ba75-e43d6599-1707575103

منظمة أنقذوا الطفولة: فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة

main_image6672f1f96b7f0

بلجيكا: أعمال العنف بالضفة منظمة

1120231683426781241038

التعاون الإسلامي تدين استهداف مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في غزة

نتنياهو

نتنياهو سيعقد جلسة لمناقشة أوامر اعتقال الجنائية الدولية