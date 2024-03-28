ابو الغيط: زيادة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية الطريق السليم لبدء مسار التسوية

الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، داعياً بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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جاء ذلك، خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة اللورد طارق احمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.