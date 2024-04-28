الأحد 28-04-2024
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الأحد، 28-04-2024 06:15 ص

الأرصاد: أمطار ورعد وأجواء مغبرة اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ تغير على الطقس ليصبح غير مستقر ومغبر خاصة في مناطق البادية، ودافئ في اغلب المناطق، بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.

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وتوقعت الأرصاد في نشرتها اليومية أن هطول زخات من المطر ولفترات محدودة في أماكن متفرقة من المملكة يحتمل أن تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 


ونوهت أن الطقس ليلا مغبر خاصة في مناطق البادية، ولطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئ في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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