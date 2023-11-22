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الأربعاء، 22-11-2023 11:30 ص

ارتفاع عدد شهداء مخيم طولكرم بالضفة إلى 6

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 فلسطينيين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحامه من قوات الاحتلال.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم طولكرم، قبل الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.


بدورها أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، إن عناصرها فجروا عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال ما أدى إلى إعطابها

 

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