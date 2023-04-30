ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل في قطاع غزة إن مناسبة يوم العمال العالمي تأتي هذا العام في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، يواجه فيها الشعب الفلسطيني والعمال إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تعسفية، تتمثل في تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الحركة والتضييق على العمال في كافة القطاعات، وهو ما أوصل معدلات البطالة لمستوياتٍ غير مسبوقةٍ.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم، إلى أن نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة بلغت نحو 45 بالمئة، منها 74 بالمئة في صفوف الشباب، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250.000 باحث عن عمل، منهم 140,480 من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل.



ودانت وزارة العمل الاعتداءات الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من العمال، كان آخرهم جريمة المستوطنين بحق العامل أمين وردة، والتي أودت بحياته الأسبوع المنصرم مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للعمال، وضمان توفير بيئة عملٍ آمنة ولائقة لهم.



وطالبت الوزارة من جميع الجهات ذات العلاقة الضغط على الاحتلال من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل، وتسهيل حركة مرورهم على المعابر والحواجز، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى تصاريح مشغل، بحقوقٍ عماليةٍ كاملة.



كما طالبت بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد.