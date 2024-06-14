الجمعة 14-06-2024
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الجمعة، 14-06-2024 11:22 ص

استشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي قطاع غزة.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية أول أمس الأربعاء من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون إلى "مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".


يشار إلى أن سكان غزة يواجهون مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق ما تؤكد تقارير دولية وأممية، وذلك بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة للشهر الثامن على التوالي، في ظل عدم اكتراث رسمي إسرائيلي بالمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.


 




 

 


 

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