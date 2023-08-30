استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

الوكيل الاخباري-

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استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بذريعة تنفيذه عملية طعن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر فلسطينية قولها بأن "عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له".وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة، وفق "وفا".