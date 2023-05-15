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الإثنين، 15-05-2023 06:33 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - استشهد شاب، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير  على قطاع غزة.

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