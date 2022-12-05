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الإثنين، 05-12-2022 08:30 ص

اعتقالات باقتحام الاحتلال عدة مناطق في رام الله

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين، شاب وثلاثة فتية خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين واعتقلت الفتى عدي سرور (15 عاما) نجل الشهيد عقل سرور، كما اعتقلت الفتى مهدي الخواجا، والأسير المحرر أمير الخواجا، وذلك عقب اقتحام منازلهم، وجرى نقلهم إلى المنطقة الشرقية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت الفتى ياسر الشافعي خلال اقتحام منزل أسرته.


وشهدت المدينة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.

 

صفا


 




 

 


 

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