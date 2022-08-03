اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عشرات من جنود الاحتلال داهموا البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب إثرها الشبان ونقلوا إلى لمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 15 فلسطينيا بعد اقتحامها عدة مناطق في الضفة في الضفة الغربية.



وبين نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.



وفي مدينة الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل ووقف العمل في منزلين آخرين في قريتي التوانة وشعب البطم، بمسافر يطا.

بترا