السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

بوريل: جيش الاحتلال يواصل إحداث "خسائر مدنية فادحة" بغزة

إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

اعلام عبري يكشف تفاصيل مقترحة لهدنة جديدة مؤقتة في غزة

مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس

انخفاض 3 دنانير .. تعرف على سعر ليرة الذهب محليا اليوم

بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم

عاجل

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

السبت، 30-12-2023 10:49 ص

اعلام عبري يكشف تفاصيل مقترحة لهدنة جديدة مؤقتة في غزة

522957_4_1699508743


الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة في غزة مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع.

وأضافت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب ناقش يوم الخميس مقترحا قطريا للإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل تهدئة تستمر لمدة شهر كامل في القطاع.

وأشارت القناة إلى أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل.

وذكرت أن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

كما أفادت بأن حماس وتل أبيب لم تردا على المقترح بعد لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.

هذا وأكدت القناة العبرية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو منع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في قطاع غزة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مما يشير إلى حالة التخبط والخلاف الداخلي في القيادة الإسرائيلية.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
XbBhJ

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويستولي على مركبتيهما جنوب الخليل

٥

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

٨

الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء في الخليل

11

تقرير: دمار غزة يماثل أكثر الحملات تدميرا بالتاريخ الحديث

٦٦

كندا تنفي دعمها "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين

531569_4_1703924491

تحقيق: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر

أخبار متعلقة
01

المندوبة الأميركية: "إسرائيل" ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

البيت الأبيض يوضح حول اتفاق هدنة جديدة في غزة

1141111

مصدر إسرائيلي: الظروف مهيأة لتوافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

014

البيت الأبيض: ما زلنا نرفض تأييد وقف عام لإطلاق النار في غزة

فيديو-العميد-يحيى-سريع-يهدد-جميع-السفن-الاسرائيلية-في-البحر-الاحمر

الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة

image (11)

بلينكن: تركيزنا الرئيسي على تمديد الهدنة في غزة