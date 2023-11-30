بلينكن: تركيزنا الرئيسي على تمديد الهدنة في غزة

الوكيل الإخباري

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- أكدّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ مسألة القيادة الفلسطينية وتغييرها واختيارها بعد الحرب هو خيار يعود للفلسطينيين وليس لأي دولة أخرى أن تقرره.وقال بلينكن خلال تصريحات له في تل أبيب، عقب لقائه قيادات إسرائيلية إنّ الولايات المتحدة تركز بشكل رئيس الآن على تمديد التهدئة والهدنة، وهي ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة وتتعاون مع قطر ومصر والاحتلال الإسرائيلي من أجل ذلك.وبين أنهم يعملون بشكل متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة وخاصة الوقود، وأنّ إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية بغزة حال استكمال تبادل المحتجزين.وأشار إلى أنّ طريقة طريقة دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن نفسه مهمة وعليه التزام القانون الدولي وقد طالبت المسؤولين بخطط لحماية المدنيين.ويرى بلينكن أنّ الاحتلال الإسرائيلي قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحركة حماس دون استهداف النساء والأطفال.وتابع أنه يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة الفرصة للعودة إلى مناطق سكناهم.