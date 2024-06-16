اعلام عبري ينشر تفاصيل جديدة عن معركة طوفان الأقصى

الوكيل الإخباري- نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن معركة طوفان الأقصى.

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وأوضحت أنه في ليلة 6 أكتوبر قبل 7 ساعات ونصف من الهجوم حدث خلل في النظام التكنولوجي لوحدة 8200 في جهاز الاستخبارات العسكرية، والذي من المفترض أن يوفر معلومات أكثر دراماتيكية وفعالية من شرائح الهواتف المحمولة التي فعلتها حركة حماس.



وتابعت بأنه تم إصلاح الخلل في وقت مبكر من الصباح، وعادت المعلومات تتدفق مرة أخرى عندما كان عناصر حماس يطيرون بالفعل باتجاه مستوطنات الغلاف. تم استدعاء جنود متخصصين لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.



وقالت إنه ادعى أحد كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية أنه تم استدعاء المختصين على الفور، وأخبرنا مسؤول استخباراتي آخر أنهم وصلوا فقط بعد الساعة 3:00، وتمكنوا من استعادة النظام للعمل في الساعة 5:00، قبل ساعة ونصف من بدء الهجوم.



وأشارت إلى أنه بحلول الوقت الذي أعيد فيه استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي واستعادة المعلومات السابقة أيضاً كان الهجوم قد بدأ بالفعل.

















