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الجمعة، 17-05-2024 02:55 م

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس


الوكيل الاخباري - أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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واعتدت قوات الاحتلال على المصلين قرب باب الأسباط، أثناء محاولتهم اجتياز الحواجز العسكرية والوصول إلى المسجد، وفق ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).


وأدى المبعدون عن المسجد الأقصى والمواطنون الذين حال الاحتلال دون وصولهم إلى المسجد، الصلاة قرب باب الأسباط، رغم اعتداءات الاحتلال.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


 




 

 


 

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