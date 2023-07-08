السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:47 م

الأسير أحمد أبو جابر يدخل عامه الـ38 في سجون الاحتلال

10168201173332355716637834246271


الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير، إن الأسير أحمد أبو جابر (64 عامًا) من كفر قاسم بأراضي عام 1948، دخل عامه الـ38 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 1986، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

اضافة اعلان


وأضاف النادي في بيان صحفي اليوم السبت، أنّ الأسير أبو جابر، أحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم اليوم 22 أسيراً عقب الإفراج عن الأسير بشير الخطيب مؤخرًا بعد أنّ أمضى 35 عامًا، وأقدمهم اليوم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ ما عام 1985، وإلى جانبهم، (11) أسيرّا من محرري صفقة 2011 الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وجرى الإفراج عنهم بالصفقة، ثم أعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو (44) عامًا.


 يُعتبر الأسير ابو جابر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وله دور معرفيّ هام بين رفاقه الأسرى، وتمكّن من استكمال الدراسات العليا، وأنتج العديد من الدراسات والأبحاث في عدة مجالات كما أنه يكتب الشعر.


ولفت نادي الأسير،  إلى أنّ الأسير أبو جابر أب لثلاثة أبناء عندما اُعتقل كانوا أطفالًا، حيث كان أصغرهم يبلغ من العمر شهر، وهو الآن جد لأحفاد يحرمهم الاحتلال اليوم من زيارته، كما حرم عائلته على مدار هذه السّنوات.


علماً أنه فقد والدته خلال سنوات اعتقاله وحرمه من وداعها، بعد أن انتظرته 35 عاماً.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11173563318763835571773288526770

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في سلفيت

0

مشعل: لا مستقبل للاحتلال على أرضنا

احتلال٨

الاحتلال يعتقل شقيقين من القدس

ز

مسيرات في أمريكا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

اسعاف فلس

وفاة فلسطيني دهسا في الخليل

اس

الأسير حبيب أبو عابد من بلدة يعبد يدخل عامه الـ20 في الأسر

أخبار متعلقة
nykXs

الأسير مروان معدي من جفنا يدخل عامه الـ12 في الأسر

1656914643_1_1656914643_gKzVERlndE

الأسير أيهم كممجي من كفردان يدخل عامه الـ18 في سجون الإحتلال

729004344

ثلاثة أسرى من جنين وطوباس يدخلون عامهم الـ21 في سجون الاحتلال

2023_06_20_03_49_48

نادي الأسيـر يحمل الاحتـلال المسؤولية عن مصير الأسيـر شادي العموري

bbc6581f890b6732fb9e9fa4213cd3ec

"هيئة الأسرى": إرجاء إضراب الأسرى الإداريين للشهر المقبل

2023_06_14_04_21_37

فلسطين .. الأسير المريض فلاح شحادة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام