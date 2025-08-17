7 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة الماضية

11:53 ص

الوكيل الإخباري- سجلت مستشفيات قطاع غزة، 7 حالات وفاة جديدة بينها طفلان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.





وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 251 ، من بينهم 110 أطفال.



يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.