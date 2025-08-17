7 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة الماضية

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 251 ، من بينهم 110 أطفال.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
