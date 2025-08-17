الأحد 2025-08-17 11:11 ص
 

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 09:46 ص
الوكيل الإخباري-   تجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.اضافة اعلان


وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرين بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن متظاهرين أغلقوا تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب أمام حركة السير، كما أغلقوا طرقا أخرى في مختلف المناطق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حكومة غزة: الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض

فلسطين حكومة غزة: الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ11 في عمان السبت المقبل

ارشيفية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة في غزة

ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية

أخبار محلية ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية

هزة أرضية بمدينة الأغواط الجزائرية

عربي ودولي هزة أرضية في الجزائر

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا

ارشيفية

أخبار محلية عودة طيران ويز اير وراين اير منخفض التكاليف إلى الأردن نهاية الشهر الحالي

ارشيفية

فلسطين مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل



 
 





الأكثر مشاهدة