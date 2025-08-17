مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

09:46 ص

الوكيل الإخباري- تجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.





وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرين بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن متظاهرين أغلقوا تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب أمام حركة السير، كما أغلقوا طرقا أخرى في مختلف المناطق.