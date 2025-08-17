مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرين بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن متظاهرين أغلقوا تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب أمام حركة السير، كما أغلقوا طرقا أخرى في مختلف المناطق.
