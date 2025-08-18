مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

12:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742646 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظّمت عدد من المديريات والمراكز الشبابية، الأحد، مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة، التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا المجتمعية، إلى جانب تفعيل دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وفي إربد، نظمت مديرية الشباب جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي 2025، تناول أهداف الجائزة وآلية التقدم لها، والفئات المستهدفة، بحضور مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، ومتصرف لواء الطيبة الدكتور أيمن الرومي بني خالد.



واختتمت في مركز شابات كفرسوم فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية من (12–14) عاما من منتسبات المركز.



وتضمنت الفعاليات مجموعة ألعاب شعبية قدمتها المدربة ملك عبيدات تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية، إلى جانب ورش وجلسات تفاعلية لتنمية الروح الجماعية والتواصل الاجتماعي بين المشاركات.



كما تخللت الفعاليات جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، قدّمتها رئيسة المركز جمالات عبيدات، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة في حديقة المركز.



من جانبه، أكد العقيلي أهمية هذه المعسكرات في صقل شخصية الشباب وتمكينهم بدنيا وفكريا، مشيدا بجهود الكوادر الشبابية في تنفيذ برامج نوعية تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وفي البلقاء، أطلقت مديرية الشباب فعاليات معسكر "الشباب والأمن والسلام – القرار الأممي 2250"، الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار: "عمان عاصمة الشباب العربي".



ويهدف المعسكر، الذي يشارك فيه 25 شابا وشابة، إلى رفع وعي الشباب بأهمية دورهم في تعزيز الأمن والسلام المجتمعي، وحمايتهم من التطرف والأفكار المضللة، إلى جانب إيجاد بيئة آمنة تدعم مساهمتهم في إحداث التغيير الإيجابي.



وأكد مدير شباب البلقاء، أحمد الحديدي، أن القرار الأممي 2250 يشكل إطارا مؤسسيا مهما لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وبناء السلام، وإبراز دورهم كمكون أساسي في المجتمع.



وانطلقت في مركز شباب وشابات غرب إربد المدمج فعاليات معسكر "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".



ويهدف المعسكر إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات التطبيقية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم التقنية والابتكارية لتصميم حلول عملية تخدم المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لديهم.



وانطلقت في مركز شباب الوسطية دورة تدريبية في مجال" إعادة التدوير " قدمها الفنان محمد العواودة، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 12-15 عاما.



وتناولت الدورة مواضيع متنوعة تشمل مقدمة عن إدارة النفايات، وفهم الوضع الحالي لإدارة النفايات في المنطقة، واستراتيجيات الحد من النفايات وإعادة التدوير، وإعداد خطط إدارة النفايات، والابتكارات في هذا المجال.



وانطلقت في بيت شباب إربد، فعاليات معسكر "التمكين الاقتصادي"، الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للشباب، وزيادة فرص توظيفهم، وتنمية مهاراتهم العملية.



واختتم في مركز شابات الوسطية معسكر كشفي بعنوان: "الكشافة بين الطبيعة والخلاء"، بحضور 20 مشاركة للفئة العمرية من 15_17 عاما.



وتناول المعسكر مفهوم الحركة الكشفية وهدفها، واستعراض مبادئ الحركة الكشفية، والتعرف على عناصر الطريقة الكشفية ومدلولات الأصابع في التحية ومراحل الحركة الكشفية.



وفي الشوبك، نفذ مركز شابات الشوبك، فعاليات معسكر التجارة الإلكترونية، بمشاركة 15 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً.



وتناول المعسكر جلسة تدريبية نظرية حول مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها في العصر الحديث، ودورها كمنصة للتسويق وتوسيع مجالات العمل، إلى جانب استعراض أبرز مزاياها وما توفره من فرص اقتصادية مبتكرة للشباب.



ونظمت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن/ المفرق الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حوارية بعنوان: "الشباب بين التمكين الحقيقي والتجميل الشكلي في صناعة القرار".



وناقشت الورشة التي شارك فيها الدكتور نواف الخوالدة، ورشا الخطاطبة وأدارها منسق الهيئة في المفرق إسلام الحوامدة مفهوم التمكين الحقيقي للشباب وأبعاده السياسية والاجتماعية، مؤكدين ضرورة الانتقال من مرحلة الخطاب إلى مرحلة الفعل، وإشراك الشباب بفاعلية في مراكز صنع القرار.



