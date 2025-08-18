حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وبلدات عنبتا شرق طولكرم، وسعير شمال الخليل، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعصيرة الشمالية شمال نابلس، ويعبد وفقوعة قضاء جنين.
