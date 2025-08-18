الإثنين 2025-08-18 06:04 ص
 

حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
ارشيفية
 
الإثنين، 18-08-2025 05:02 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن -الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين- حملة دهم واعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وبلدات عنبتا شرق طولكرم، وسعير شمال الخليل، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعصيرة الشمالية شمال نابلس، ويعبد وفقوعة قضاء جنين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- دعت مؤسسات حكومية اليوم الاثنين التالية أسماؤهم لاجراء المقابلة الشخصية.

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

آليات الاحتلال تستهدف منتظري المساعدات قرب نتساريم

فلسطين آليات الاحتلال تستهدف منتظري المساعدات قرب نتساريم

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

ا

طب وصحة مشروبات يومية شائعة تحتوي على أكبر كمية من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

عربي ودولي مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

ا

عربي ودولي بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

عربي ودولي زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال



 
 





الأكثر مشاهدة