حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

05:02 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن -الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين- حملة دهم واعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وبلدات عنبتا شرق طولكرم، وسعير شمال الخليل، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعصيرة الشمالية شمال نابلس، ويعبد وفقوعة قضاء جنين.