مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها
الإثنين، 18-08-2025 12:49 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، جريمة مروعة بمقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء، بالرصاص داخل شقتها وفي وجود طفليها.اضافة اعلان


وعُثر على جثمان اللاعبة مقتولة داخل شقتها، وبجوارها كان زوجها مصابًا بطلق ناري، ويُشتبه في ارتكاب الزوج للجريمة بقتله زوجته ثم إطلاقه النار على نفسه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وباشرت جهات التحقيق عملها، وانتقل فريق التحقيقات إلى مسرح الجريمة وناظر جثمان اللاعبة المجني عليها، وقرر نقله إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وتحفظت جهات التحقيق على الزوج المصاب، وجرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لاستجوابه بعد تحسن حالته الصحية.

ورجحت تحريات أجهزة الأمن وقوع خلاف أسري بين الزوجين انتهى إلى ارتكاب الزوج للجريمة بإطلاق النار على زوجته قبل أن يحاول إنهاء حياته.

وأشارت التحريات إلى احتمالية محاولة الضحية حماية طفليها أثناء مشادة مع زوجها الذي كان يحمل السلاح، لتتلقى ثلاث رصاصات قاتلة وهي تدافع عنهما، ثم أطلق المتهم النار على نفسه.

ونعى نادي سموحة لاعبة الجودو دينا علاء بعد مصرعها، وقال النادي في بيان صادر عن مجلس الإدارة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء، لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتكثف الأجهزة الأمنية المصرية وجهات التحقيق تحرياتها حول الحادث للوصول إلى مرتكب الجريمة.

