صخر دودين: إعادة برنامج خدمة العلم فخر لكل الأردنيين .. وجاء في وقته المناسب

وقال الوزير الأسبق للإعلام، صخر دودين لـ"الوكيل الإخباري"، بأن هذا الإعلان جاء في وقته المناسب، إذ يعكس رؤية قيادتنا الهاشمية السامية في بناء جيل وطني ملتزم، يمتلك الانضباط وروح المسؤولية، ومستعد لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأضاف بأن برنامج خدمة العلم يمثل تقليداً وطنياً أصيلاً، شاركت فيه أجيال متعاقبة من أبناء الأردن، وسيستمر في تربية الأجيال القادمة على قيم الانتماء والولاء للوطن، وصقل شخصياتهم، وتجهيزهم ليكونوا رادعاً لأي تهديد يطال أرض الأردن أو أمنه الوطني.
وأشار دودين إلى أن "سمو ولي العهد، قدوة الشباب ومصدر فخر الأردنيين جميعاً، يمثل رمز العنفوان الوطني، ويمثل الإعلان عن إعادة البرنامج عنواناً للأمل والثقة بمستقبل الأردن وشبابه".
وأكد أن خدمة العلم ليست مجرد تدريب عسكري، بل تجربة متكاملة تعزز من الهوية الوطنية والانضباط الشخصي، وتدعم روح التعاون والانتماء، لتكون الأجيال القادمة جاهزة لمواجهة التحديات المختلفة التي قد تهدد الوطن أو استقراره.
