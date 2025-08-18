الإثنين 2025-08-18 01:25 ص
 

بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت إن حكومة بنيامين نتنياهو "استنزفت بشكل غير مسبوق" جنود الاحتياط في الجيش، ودفعت معظم دول العالم للوقوف ضد تل أبيب، داعيا إلى تغييرها.

وذكر بينت، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، أن "الحكومة فشلت في إعادة الأسرى (المحتجزين من قطاع غزة) وهزيمة حركة حماس".

وأضاف: "سياسات الحكومة تسببت في استنزاف قوات الاحتياط، ودفعت معظم دول العالم للوقوف ضدنا".


وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى أن حكومة بلاده "تواصل تأجيج الحرب الداخلية بشكل مستمر"، مشددا على أن الحل يكمن في استبدالها.

 
 
