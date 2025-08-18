بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

وذكر بينت، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، أن "الحكومة فشلت في إعادة الأسرى (المحتجزين من قطاع غزة) وهزيمة حركة حماس".
وأضاف: "سياسات الحكومة تسببت في استنزاف قوات الاحتياط، ودفعت معظم دول العالم للوقوف ضدنا".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى أن حكومة بلاده "تواصل تأجيج الحرب الداخلية بشكل مستمر"، مشددا على أن الحل يكمن في استبدالها.
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها
-
زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال
-
مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"
-
ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام
-
مصادر: القوات الروسية تعطل قدرات لواءين وفوجين من القوات الأوكرانية في سومي
-
دبلوماسي روسي: روسيا لم تكن في عزلة أبدا
-
"طرد دراماتيكي": إعلام يكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي
-
الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى