الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

العقبة الخاصة تنهي أتمتة 157 خدمة إلكترونية

الصفدي يبحث ونظيره الكوري وقف الحرب على غزة

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية

الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية يشارك في قمة الخليج للشؤون الدوائية

وزير البيئة يلتقي المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

بحث التعاون بين صندوق حياة للتعليم وجامعة الطفيلة التقنية

المراشدة يُناقش اتجاهات الصحفيين الأردنيين نحو الوظائف الإعلامية التي تؤديها البرامج الحوارية الإذاعية

وفاة الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني بعد مسيرة حافلة

الإثنين، 22-04-2024 04:29 م

الأونروا: سنواجه أزمة تمويل في تموز المقبل

Z1kpc


الوكيل الإخباري - قال المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة ستواجه أزمة تمويل في تموز المقبل إن لم تحصل على التمويل المطلوب.

اضافة اعلان


وأضاف أنهم بذلوا جهودا كثيرة في مختلف المناطق لضمان حيادية موظفي الوكالة.


وأشار إلى أن الوكالة هي أكثر منظمة أممية ملتزمة بقوانين الأمم المتحدة.


وتابع: "نأمل أن تلقي المراجعة المستقلة الضوء على الواقع كما هو وتفند ادعاء إسرائيل."


وأكمل" العديد من الدول الكبرى وغيرها حافظت على تمويلها وبعض الدول زادت مساهماتها".

 

واشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا أهم دولتين لا تزالان توقفان مساهماتهما.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
320241621817992467613

فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

صحة غزة تحذر من تداعيات اجتياح الاحتلال لرفح

47199771

أوقاف القدس: أكثر من 300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

lvl220240422031659408

قائد الشاباك جنوب غزة : نخوض حربا طويلة ومعقدة

الأونروا-في-قطاع-غزة

الغارديان: إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها بارتباط موظفي الأونروا بحماس

اقصى.jpg-84f931cf-3915-4245-8c82-fd537bbfe310.jpg-7f96a58d-698b-4209-934a-c309070f103e.jpg-80309945-f323-4bb4-84f6-b053f5af326f

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى وتحذيرات من اقتحامات واسعة

أخبار متعلقة
الأونروا-في-قطاع-غزة

الغارديان: إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها بارتباط موظفي الأونروا بحماس

428338

وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

حزب

حزب الله: استهدفنا ثكنة راميم بصاروخ بركان

٣٣٣

المقاومة: 4 محددات لنجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

66066b3f4c59b776f94a1e5e

حماس تحدد 5 مبادئ أساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل

65eef15e42360469aa2ae921

غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل