الأونروا: سنواجه أزمة تمويل في تموز المقبل

الوكيل الإخباري - قال المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة ستواجه أزمة تمويل في تموز المقبل إن لم تحصل على التمويل المطلوب.

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وأضاف أنهم بذلوا جهودا كثيرة في مختلف المناطق لضمان حيادية موظفي الوكالة.



وأشار إلى أن الوكالة هي أكثر منظمة أممية ملتزمة بقوانين الأمم المتحدة.



وتابع: "نأمل أن تلقي المراجعة المستقلة الضوء على الواقع كما هو وتفند ادعاء إسرائيل."



وأكمل" العديد من الدول الكبرى وغيرها حافظت على تمويلها وبعض الدول زادت مساهماتها".

واشار أن الولايات المتحدة وبريطانيا أهم دولتين لا تزالان توقفان مساهماتهما.











