حماس تحدد 5 مبادئ أساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- حدد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي المبادئ الأساسية الـ5 لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

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وأكد مرداوي أن المبادئ الأساسية لأي مفاوضات ترتكز على 5 نقاط رئيسية:



هي وقف إطلاق النار.



عودة غير مشروطة للنازحين.



انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.



دخول المساعدات ومواد الإغاثة.



وإعادة الإعمار.



وتابع: "هذه أسس ضرورية لأي اتفاق وعقد صفقة تبادل للأسرى، وسنبقى منحازين لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني".



وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات.

